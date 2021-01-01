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पुलिस की कार्रवाई:सोहना: खेतों में 30 वर्षीय युवक का गला सड़ा शव मिला, पहचान में जुटी पुलिस

सोहना2 घंटे पहले
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स्थानीय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पीछे खेतों में 30 वर्षीय एकयुवक का सड़ा गला शव मिला। युवक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। पुलिस ने मौके पर जाकर युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को गुड़गांव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। जांच अधिकारी एएसआई मदन ने बताया कि पुलिस ने क्राइम टीम को मौके पर बुलाया।

आसपास के लोगों से युवक की पहचान कराई, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने पहचान के लिए युवक के शव को गुड़गांव के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा।

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