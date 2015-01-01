पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बचाव की तैयारी:एमसीडी की 104 टीमें घर-घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी

नई दिल्ली35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए शुक्रवार से घर-घर सर्वे शुरू हो गया। दिल्ली में यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में इस सर्वे पर सहमति बनी थी। सर्वे के दौरान करीब साढ़े 9 हजार टीमें दिल्ली के करीब 15 लाख घरों में सर्वे के लिए जाएंगी।

करीब 5 लोगों के इस टीम को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बनाया गया है। यह दिल्ली के 11 जिलों में करीब 57 लाख लोगों की सर्वे के दौरान जांच की जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि घर-घर सर्वे के लिए नार्थ एमसीडी ने 104 टीमें बनाई हैं। यह टीम लोगों के घरों में जाकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग व अन्य जांच कर रही है। साथ ही पता लगा रही है कि पहले कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ था या नहीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें