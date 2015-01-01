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धोखाधडी:फर्जी कागजातों से 17 करोड़ का लोन, दो अरेस्ट

नई दिल्ली22 मिनट पहले
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फाइल फोटो

आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी कागजातों के आधार पर साढ़े 17 करोड़ रुपये का लोन लेने के आरोप में दो लोग अरेस्ट किए हैं। इनके नाम वसीम अहमद खान और नरेंद्र कुमार अरोड़ा है। पुलिस ने बताया कमल अरोड़ा नाम की महिला ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी।

जिसमें बताया गया वसीम अहमद खान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर खूबसूरत रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली पर जालसाजी कर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की है। जबकि महिला का 35 प्रतिशत हिस्सा उक्त प्रॉपर्टी में है। वसीम अहमद खान का 50 प्रतिशत हिस्सा होना बताया गया था।

वसीम मुल्तीवाल पल्प एंड बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। उसने अपनी कंपनी के नाम पर उक्त प्रॉपर्टी पर साढ़े 17 करोड़ का लोन फर्जी कागज तैयार कर लिया था। 2018 में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में पाया वसीम ने नरेंद्र अरोड़ा के साथ मिलकर फर्जी शेयर एग्रीमेंट बनवाकर लोन राशि हासिल की थी।

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