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दीपावली बाद...:5 दिन में 2.22 लाख नए मरीज, इनमें 52% सिर्फ दिल्ली, केरल, बंगाल और महाराष्ट्र के

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • चार राज्यों में कोरोना विस्फोट, देश में मरीज 90 लाख पार
  • 15 से 19 नवंबर तक 2903 मौतें, 58% इन्हीं 4 राज्यों में हुईं
  • दिल्ली में सबसे ज्यादा 36,056 नए कोरोना मरीज और 611 मौतें

दीपावली के बाद देश के चार राज्यों दिल्ली, केरल, प. बंगाल और महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति फिर से विस्फोटक हो गई है। 15 नवंबर से 19 नवंबर तक देश में कुल 2.22 लाख नए मरीज मिले, जिनमें से 52% इन्हीं चार राज्यों में मिले हैं। देश में 5 दिन में कुल 2903 मौतें हुईं। इनमें से 58% इन्हीं चार राज्यों में हुई हैं।

चिंता की बात यह है कि इन चार राज्यों में नए मरीजों की रोजाना संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि अन्य बड़े राज्यों में नए मरीजों की संख्या स्थिर है या मामूली बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को आशंका है कि आने वाले एक-दो हफ्तों में नए मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि, दीपावली के दौरान देशभर के बाजारों में भीड़ उमड़ी। इनमें जो संक्रमित हुए होंगे, वे 14 दिन तक कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं।

5 दिन में देश के 82% नए मरीज और 80% नई मौतें 10 राज्यों में, इनमें सिर्फ 3 राज्यों में रोजाना मरीज घट रहे

5 दिन में देश में 5 दिन देश में
नए मरीज हिस्सेदारी में मौतें हिस्सेदारी
दिल्ली 36,056 16.2% 611 21.0%
केरल 31,580 14.2% 147 5.1%
प. बंगाल 24,665 11.1% 367 12.6%
महाराष्ट्र 22,594 10.2% 547 18.8%
हरियाणा 13,452 6.1% 107 3.7%
राजस्थान 13,436 6.0% 72 2.5%
यूपी 11,546 5.2% 153 5.3%
तमिलनाडु 10,529 4.7% 96 3.3%
कर्नाटक 9,852 4.4% 113 3.9%
छत्तीसगढ़ 7,673 3.5% 119 4.1%
भारत 2,22,232 2,903

गुजरात के प्रमुख शहरों में सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगा अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बाद रोज रात को कर्फ्यू रहेगा।

जानलेवा कोरोना }दिल्ली में हर 15 मिनट में एक संक्रमित गंवा रहा है जान

दिल्ली में पिछले तीन सप्ताह से कोरोना वायरस का संक्रमण में तेजी से फैलने के साथ-साथ इससे होने वाली मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 8 दिनों में 800 से अधिक लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवा चुके है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि प्रत्येक 15 मिनट में एक कोरोना संक्रमित की जान जा रही है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण व सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि सरकार लोगों की जान बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन यह प्रयास कामयाब नहीं होते नजर आ रहे है।

सरकार कोरोना संक्रमण ही नहीं बल्कि मौत के आंकड़ों को भी बढ़ने से नहीं रोक पाए रही है। नवंबर के शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण के मामले में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे कोरोना की तीसरी वेव बताया है और अब उसके जाने की बात कह दी।

देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अप्रैल तक, दो डोज 1000 रु. तक मिलेंगे

भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अप्रैल से मिलने लगेगी। दो डोज के दाम करीब 1000 रु. होंगे। यह बात सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदर पूनावाला ने कही। पूनावाला ने कहा कि भारत के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में दो से तीन साल लग जाएंगे।

उन्होंने कहा- ‘यह वैक्सीन टी सेल पर अच्छा काम करती है, जो लॉन्गटर्म इम्यूनिटी और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है। हालांकि, समय ही बताएगा कि यह वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देगी।’

महाराष्ट्र में स्कूल 31 दिसंबर तक बंद, हरियाणा में अब 30 नवंबर को खुलेंगे

महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला हुआ है। हरियाणा में 150 से अधिक छात्र संक्रमित मिलने के बाद स्कूल 30 नवंबर तक बंद कर दिए हंै। गुजरात में 23 नवंबर से स्कूल खुलने थे। फैसला टाल दिया गया है। हिमाचल में 25 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में खुलने के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि, कर्नाटक में स्कूल खुल गए हैं।

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