पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजधानी में कोरोना विस्फोट:पिछले 24 घंटे में 6608 नए संक्रमिते,118 ने तोड़ा दम

नई दिल्ली35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 118 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की खबर है कि कोरोना से संक्रमण दर में कुछ कमी जरूर आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में 6608 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 517238 हो गया है।

गुरुवार को दिल्ली में 62425 टेस्ट हुए जिनमें 10.59 फीसदी मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। विभाग के अनुसार शुक्रवार को 8775 मरीजों को छुट्टी दी गई जबकि 118 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अभी तक 468143 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8159 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.58 फीसदी है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 40936 हैं। इनमें से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 9491 मरीज कोविड केयर सेंटर में 584 मरीज और कोविड मेडिकल सेंटर में 211 मरीज हैं।

होम आइसोलेशन में 24042 मरीज व वंदे-भारत मिशन के तहत आए मरीज 535 बेड पर हैं। गुरुवार को दिल्ली में आरटीपीसीआर व अन्य माध्यम से 23507 व रैपिड एंटीजन के माध्यम से 38918 टेस्ट किए गए। दिल्ली में अभी तक 5715516 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ दिल्ली में हॉट-स्पॉट की संख्या बढ़कर 4560 हो गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें