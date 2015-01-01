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कोरोना संकट:राजधानी में 90 हजार टेस्ट, 1363 नए मामले, 35 मरीजों की हुई मौत

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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  • दिल्ली में 6,13,357 लोग कोरोना पॉजिटिव

दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामले में तेजी से गिरावट आ रही है। गुरुवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,354 टेस्ट किए गए। 1363 नए मामले सामने आए और 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 2391 मरीज ठीक हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक दिल्ली में 6,13,357 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके है।

इनमें से 5,90,977 ठीक हो चुके है। अब तक कोरोना के कारण 10,182 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी दिल्ली में 12,198 एक्टिव केस है। इनमें से 7168 मरीज होम आइसोलेशन में है। पिछले 24 घंटे में 49,102 आरटी-पीसीआर और 41,252 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। अब तक दिल्ली में 75,41,348 लोगों की कोरोना जांच की गई। अभी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अलग-अलग अस्पताल में 18,815 बेड उपलब्ध है। इनमें से 15,351 बेड खाली है। सिर्फ 3464 बेड पर ही मरीज भर्ती है।

भारत में 24 हजार नए मरीज कुल संख्या 99,56,557 पहुंची

देश में अब तक कुल 94,89,740 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं जिनमें पिछले 24 घंटों में 33,291 रिकवरी भी शामिल है। रिकवरी रेट 95.21 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, बुधवार को देश में 11,58,960 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 15,78,05,240 हो गई।

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 18,80,893 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में दर्ज होने वाले कुल मामलों के 70 फीसदी दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और मध्यप्रदेश शामिल है।

हरियाणा के 4 जिलों में 100 से कम सक्रिय मरीज रह गए

हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। लगातार 22वें दिन गुरुवार को भी नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। वहीं, रोज मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या भी हर दिन घट रही है। 725 नए मरीज मिले हैं। 22 में से 19 जिलों में 40 से कम मरीज मिले हैं। वहीं, 44% केस गुड़गांव, फरीदाबाद व पंचकूला में आए हैं। एक दिन में 1257 मरीज ठीक हुए हैं। इससे सक्रिय मरीज घटकर 7650 (2.92%) रह गए हैं। 4 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से कम हो गई है। इनमें नूंह जिले में अब सिर्फ 13 ही पॉजिटिव केस हैं। इनमें भी 4 नए केस गुरुवार को ही मिले हैं।

विज की हालत स्थिर, 4 दिन आईसीयू में रखने का फैसला

मेदांता अस्पताल में भर्ती गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत स्थिर है। अभी वे ऑक्सीजन स्पोर्ट पर हैं। मेदांता की डाॅक्टर सुशीला कटारिया की अगुवाई में सीएमओ विरेन्द्र यादव समेत 5 डाॅक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। डाॅक्टरों ने उन्हें अभी 4 दिन तक आईसीयू में रखने का फैसला लिया है। मंगलवार रात से लेकर गुरुवार तक उनके कई टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स में उन्हें निमोनिया के कारण फेफड़ों में संक्रमण पाया गया है। मेदांता के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. एके दूबे ने बताया कि मंत्री को कोविड निमोनिया है। इस कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी रिपोर्ट्स संतोषजनक पाई गई है।

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