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अपराध:जामा मस्जिद एरिया में झगड़े में एक युवक को मारी गोली

नई दिल्ली42 मिनट पहले
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जामा मस्जिद इलाके में आमलेट खाने के दौरान हुए झगड़े में एक युवक को गोली मार दी गई। इस वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई, इलाके में दहशत भी फैल गई थी। घायल नफीस (27) को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। वारदात आपसी रंजिश की है। नफीस गंजमीर खान में रहता है। बुधवार रात वह चितली कब्र चौक पर गया था। इस दौरान उसकी सिद्धू से कहासुनी हो गई। दोनों के बीच मारपीट हो गई। आरोपी चला भी गया। बाद में नफीस आमलेट खाकर घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में सिद्धू अन्य दो साथियों के साथ मिल गया। उसने दो राउंड गोली हवा में चलायी, फिर नफीस पर गोली चला दी। गोली नफीस की जांघ में लगी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।

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