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पुलिस का एनकाउंटर:पीएम की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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  • दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मारा गया बदमाश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बड़ौत में देर रात कुख्यात लुटेरे जावेद उर्फ राशिद को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके पास से 9 एमएम की एक कारबाइन सब मशीन, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 31 कारतूस और एक कार बरामद हुई।

गत वर्ष सितंबर माह में इस बदमाश ने अपने तीन साथियों के संग मिलकर प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष की लूटपाट के बाद बड़ौत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस ने इस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जिस पर दिल्ली और यूपी में 21 केस दर्ज थे।

इनमें एक गैंगरेप का केस भी शामिल है। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया 38 वर्षीय जावेद लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला था। जावेद पर दिल्ली में 13 व उत्तर प्रदेश में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी मामले में हत्या, लूटपाट, हत्या के प्रयास, झपटमारी, पुलिसकर्मियों पर हमले, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट, गैंगरेप व आर्म्स एक्ट के हैं।

बदमाश ने पुलिस पर की 14 राउंड फायरिंग
दो फरवरी को सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष की हत्या करने वाला जावेद सेंट्रो कार से बीनाई मेरठ रोड, गोल ट्यूब वेल के पास किसी साथी से मिलने आने वाला है। यह सूचना मिलते ही एक टीम ने बड़ौत पहुंचकर लोकल पुलिस के साथ चेकिंग शुरू कर दी। जावेद को सेंट्रो कार से आते देख गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देख उसने फायरिंग कर दी।

उसने 14 राउंड फायरिंग की लेकिन कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 6 राउंड गोलियां चलाई। जावेद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसने साल सात सितंबर में को अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के कमांडो सिपाही मनीष से लूटपाट के बाद हत्या कर दी थी। मनीष से 20 हजार रुपये व अन्य कीमती सामान लूटे गये थे। इस वारदात में चार बदमाश दो बाइक पर सवार होकर आए थे। पिछले साल भजनपुरा पुलिस ने इसे सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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