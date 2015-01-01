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  • Adani Surpasses Ambani In Adding Wealth: Adani Increased Assets By 1.41 Lakh Crores This Year, Ambani Was Able To Add 1.21 Lakh Crores

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भास्कर खास:अदाणी दौलत जोड़ने में अंबानी से आगे निकले: अदाणी ने इस साल संपत्ति 1.41 लाख कराेड़ रुपए बढ़ाई, अंबानी 1.21 लाख कराेड़ जोड़ पाए

नई दिल्ली39 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • ब्लूमबर्ग इंडेक्स में रईसी की नई झलक, गौतम अदाणी की नेटवर्थ रोज 449 कराेड़ रुपए बढ़ी

अरबपति बिजनेसमैन गाैतम अदाणी देश में नए वेल्थ मैग्नेट बनकर उभर रहे हैं। अदाणी समूह के चेयरमैन गाैतम अदाणी इस साल अमीर भारतीयाें में सबसे अधिक दाैलत जाेड़ने में कामयाब रहे हैं। उनकी इस रफ्तार के आगे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पिछड़ गए हैं। हालांकि कुल संपत्ति के मामले में अंबानी 10वें तो अडाणी 40वें स्थान पर हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक, इस साल के शुरुआती साढ़े 10 महीनों में गाैतम अदाणी की संपत्ति 1.41 लाख कराेड़ रुपए (19.1 अरब डाॅलर) बढ़ी है। यानी अदाणी ने हर राेज अपनी दाैलत में 449 कराेड़ रुपए जाेड़े। वहीं मुकेश अंबानी अब तक अपनी संपत्ति में 1.21 लाख कराेड़ रुपए (16.4 अरब डाॅलर) ही जाेड़ पाए।

यानी अंबानी ने हर दिन अपनी दाैलत में करीब 385 कराेड़ रुपए जाेड़े। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से अदाणी दाैलत जाेड़ने में दुनिया में नाैवें स्थान पर हैं। यही नहीं, इस खूबी में उन्हाेंने दुनिया के दूसरे (बिल गेट्स), सातवें (लैरी पेज) और नाैवें (स्टीव बाल्मर) अरबपति काे भी पछाड़ दिया है।

फिलहाल अदाणी की कुल संपत्ति 2.25 लाख कराेड़ रु. (30.4 अरब डाॅलर) है। वे इंडेक्स में 40वें स्थान पर हैं। वहीं, मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 1.21 लाख कराेड़ रु. जुड़ने के बाद 5.55 लाख कराेड़ रुपए (75 अरब डॉलर) हाे गई है। इंडेक्स में वे दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस साल दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति टेस्ला कंपनी के एलन मस्क ने जाेड़ी है।

चार शेयराें ने चमकाई दाैलत, अदाणी ग्रीन एनर्जी 1049% उछला
अदाणी की दाैलत उनकी कंपनी के चार शेयराें में जबर्दस्त बढ़ाेतरी की बदाैलत बढ़ी है। ये शेयर हैं अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी इंटरप्राइजेस, अदाणी गैस और अदाणी ट्रांसमिशन। अदाणी ग्रीन के शेयर 2020 में 1049% बढ़ चुके हैं। अदाणी गैस और अदाणी एंटरप्राइज के शेयरों ने 103% और 85% की ऊंचाई छुई है। ट्रांसमिशन और पाे‌र्ट्स क्रमश: 38% और 4% बढ़ चुके हैं। हालांकि अदाणी पावर में 38% की गिरावट हुई है।

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