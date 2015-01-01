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लूट:गीता कॉलोनी में एटीएम मशीन काट लगाई से सेंध

नई दिल्ली34 मिनट पहले
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गीता कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने एक एटीएम बूथ में सेंध लगा दी। देर रात बदमाश एटीएम मशीन को काटकर नकदी निकाल ले गए। वारदात के समय कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। इस मामले में बैंक अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस एटीएम बूथ व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। पुलिस को दिए बयान में निशा सिंह ने बताया वह परिवार के साथ लक्ष्मी नगर में रहती हैं। गीता कॉलोनी, झील खुरंजा स्थित केनरा बैंक में सहायक प्रबंधक हैं। बैंक वाली बिल्डिंग में उनके बैंक का एटीएम लगा है। सुबह करीब 9:30 बजे वह बैंक पहुंची तो एटीएम बूथ का शटर नीचे गिरा हुआ था। तभी बैंक का गार्ड आ गया। गार्ड ने शटर उठाया तो एटीएम का सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस था। नीचे का हिस्सा काटकर मशीन में रखे रुपयों निकाल लिए थे। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

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