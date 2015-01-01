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कोरोना काल में मेट्रो लाइव:यात्रियों पर बेअसर डीएमआरसी की जागरूकता, पीक आवर में एंट्री के लिए लगती है यात्रियों की लंबी लाइन

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर मेट्रो में प्रवेश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का इस तरह रोजाना यात्रियों द्वारा उड़ाई जा रही है धज्जियां|
  • राजीव चौक गेट संख्या-7

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चरम पर है, इसके लिए जितना लोग जिम्मेदार है उतना ही सरकारी एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली मेट्रो भी उनमें से एक कहें तो गलत नहीं होगा। मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसी का नतीजा है कि मेट्रो स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। इसी को लेकर भास्कर टीम ने शुक्रवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्ट की।

मेट्रो लाइव: राजीव चौक गेट संख्या-7
शाम: 4:05- यह दिल्ली मेट्रो के लिए पीक अवर शुरू है, इस समय ऑफिस से घर जाने वाले मेट्रो स्टेशन का रुख करना शुरू कर रहे थे। मेजर इंटरचेंज होने से यहां काफी संख्या में पैसेंजर जाते नजर आए। शाम करीब 4:15 बजे गेट नंबर-7 के बाहर देखते ही देखते यहां पैसेंजरों की भीड़ बढ़ने लगी और लंबी लाइनें लग गई।

स्टेशन परिसर में सीआईएसएफ जवान पैसेंजरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते नजर आए। लेकिन मेट्रो के बाहर लंबी भीड़ लगी थी। शाम 5:35 बजे पैसेंजरों की लाइन स्टेशन के बाहर तक आ चुकी थी जहां सोशल डिस्टेंसिंग भी गायब हो गई। पैसेंजर दो मीटर की दूरी का नियम भूल गए। हर कोई जल्द से जल्द एंट्री करना चाहता था।

शाम 5:45 बजे- पैसेंजरों की लाइन पूरे सर्किल आकार लेने लगी। एक के पीछे एक पैसेंजर लाइन में लगे हुए थे। पैसेंजर आपस में बातचीत करते हुए मेट्रो प्रशासन को कोस कर रहे थे उनका कहना था कि भीड़ बढ़ रही है तो और गेट खोलने चाहिए। अगर लाइन में कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो सब के सब चपेट में आ जाएंगे।

शाम 6:00 बजे- लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी कि पैसेंजरों को स्टेशन तक पहुंचने में 30 से 35 मिनट तक लग रहे थे। सोशल मीडिया पर अपडेट देने का फॉर्मूला भी फेल होता नजर आया। राजीव चौक के अलावा चांदनी चौक, चावड़ी बाजार का भी ऐसा ही हाल था।

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