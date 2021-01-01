पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान आंदोलन:सिंघू बॉर्डर पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग, एक किलोमीटर पहले से मीडिया की एंट्री बंद

नई दिल्ली2 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी - Dainik Bhaskar
सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी
  • दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है
  • सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों को भी मुख्य सड़क पर आने की इजाजत नहीं

किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शन स्थल को कंटीले तारों से घेर दिया गया है। साथ ही सड़कों पर बड़े-बड़े डिवाइडर रखकर भी रास्तों को बंद कर दिया गया है।

किसानों के प्रदर्शन स्थल तक कोई पहुंच नहीं सके, इसके लिए मीडिया को भी दूर रखने की योजना बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्थान बनाए रखने के लिए मीडिया पर भी मंच से एक किलोमीटर दूर से घूम करने आने का रास्ता दिया गया है। इस रास्ते से सुरक्षा की दृष्टि से ही पाबंदी लगा दी है।

दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा सिंघू बॉर्डर के आसपास की सड़कें भी बंद कर दी गई हैं, जिससे किसानों के अलावा यहां रहने वाले आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाईवे को जोड़ने वाली सड़कों के बंद होने से पूरे इलाके में आवाजाही पर असर पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों को भी मुख्य सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। रात से ही इन सड़कों पर लोगों की आवाजाही बंद है।

गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ दो महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ने कई इंतजाम किए हैं। इसके तहत सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है।

किसानों के संभावित प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल के जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने सड़कों पर रोड डिवाइडर के बीच कंक्रीट डालकर रास्तों को जाम कर दिया है। साथ ही रोड पर कीलें लगा दी हैं, ताकि किसान दिल्ली की तरफ न आ सकें।

गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए कटीले तार, स्थानीय लोगों ने निकाला नया रास्ता
26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने किसान आंदोलन कार्यों को रोकने का एक नया तरीका निकाला है। जहां-जहां आंदोलन चल रहे हैं उन सभी बॉर्डर पर कटीले तार, कील और जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। 2 दिनों से सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है लेकिन अब रोजाना अपने काम के लिए दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने जाने वाले लोगों ने अपना नया रास्ता ढूंढ निकाला है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser