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स्वच्छ भारत:गाजीपुर लैंड फिल साइट पर सौंदर्यीकरण कर दिया स्वच्छता का संदेश

नई दिल्ली26 मिनट पहले
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स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए गाजीपुर लैंड फिल साइट का वॉल पेंटिंग के सहारे सौंदर्यीकरण किया है। लैंड फिल साइट के पास स्थित निगम कार्यालय के भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेशों को उकेरा गया है।

इन संदेशों में लोगों से कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने, स्रोत पर ही कूड़े का पृथकीकरण करने और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील की गई है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंक लाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम कड़ी मेहनत कर रहा है।

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