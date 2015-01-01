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वारदात:बाइक सवार बदमाशों ने फैक्ट्री सुपरवाइजर को धमकी देकर लूटा

नई दिल्ली5 मिनट पहले
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फाइल फोटो

नरेला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने फैक्ट्री सुपरवाइजर को धमकी देकर 48 हजार रुपए लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके पर से फरार हो गए। पुलिस ने पीडि़त के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है, उससे लगता है कि बदमाशों को पहले से ही सुपरवाइजर के बारे में जानकारी रही होगी।

मामले में फैक्ट्री कर्मचारियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गंगोत्री विहान में रहने वाले पीडि़त नरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि बवाना डीएसआईआईडीसी स्थित एक फैक्ट्री में वह सुपरवाइजर की नौकरी करता है।

वारदात वाले दिन वह फैक्ट्री से 48 हजार रुपए लेकर हरियाणा स्थिति फैक्ट्री में बाइक से जा रहा था। जब वह जंगल रोड की तरफ से जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसको रोक लिया। उनमें से एक ने पूछा बैग में क्या रखा है।

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