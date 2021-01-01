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जल बोर्ड में 26000 करोड़ के घोटाला:भाजपा ने सीपी में मानव श्रृंखला बनाकर जल बोर्ड से मांगा जवाब

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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प्रदर्शन - Dainik Bhaskar
प्रदर्शन
  • विजय गोयल ने कहा -केजरीवाल सरकार लगाए बैनर पोस्टर फड़वाने में जुटी है

दिल्ली भाजपा ने रविवार को कनॉट प्लेस में मानव श्रृंखला बनाकर जल बोर्ड में 26000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जबाव मांगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली की सह-प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।

गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को खोखला कर दिया है और उसमें हर साल घाटा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले पांच सालों में केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड को जो रुपये दिया है उसमें से 26000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं है। ये दिल्ली के कर दाताओं के रुपये हैं जिन रुपयों को आम आदमी पार्टी अपने राजनैतिक विस्तार में खर्च करने में लगी है।

आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के सामने अब बेनकाब हो चुकी हैं कि उसने किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड को अपना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 26000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं देते तब तक भाजपा दिल्ली की जनता के हित में आवाज उठाती रहेगी।

दिल्ली की सह-प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा द्वारा लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स को अपने कार्यकर्ताओं और मंत्रियों द्वारा फड़वा रहे हैं। इससे उनके किए कारनामें पर पर्दा नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली की जनता और कारोबारियों के रुपयों से वे दूसरे राज्यों में अपना प्रचार-प्रसार करवा रहे हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर युवा महिला और बुजुर्ग बड़ी तादाद में अपने भविष्य को बचाने के लिए और केजरीवाल सरकार के अब तक के सबसे बड़े घोटाले का हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर आए हैं।

सिविक सेंटर पर आज करेंगे प्रदर्शन
कर्मचरियों की विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का एक वर्ग सोमवार को सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करेगा। इसे लेकर रविवार को केशव पुरम जोन के हथोड़ा पार्क में सफाई कर्मचारी यूनियन की मीटिंग हुई। इस दौरान एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के अध्यक्ष रणधीर गागट ने कहा कि 14 यूनियनों ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि 2013 तक के सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, बकाया एरियर, एफआर 17 हटाने, मेडिकल कैश-लेस कार्ड नहीं मिल जाता, प्रदर्शन जारी रहेगा।

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