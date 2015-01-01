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अपराध:प्याज की सलाद के बंटवारे में खून-खराबा, बुजुर्ग जख्मी

नई दिल्ली38 मिनट पहले
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फतेहपुर बेरी इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में रियासत अली (59) को अरेस्ट किया गया है। आरोपी ने प्याज की सलाद के बंटवारे को लेकर हुए झगड़ा में पवन (60) पर चाकू से हमला कर दिया था। डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट अतुल कुमार ठाकुर ने बताया आठ दिसंबर को एसबी फार्म हाउस में चाकू मारने की सूचना मिली। कैट्स एंबुलेंस ने घायल को एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया। पुलिस ने अस्पताल पहुंच पाया पवन बुजुर्ग को पेट के पास चाकू से वार किये गए थे। उनकी आंतें बाहर आ गई थी। तफ्तीश में सामने आया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने कंपनी बाग की पटरियों से लेबर काम के लिये आई थी। दो दिन बाद पवन ने पुलिस को बताया कि रियासत ने उस पर हमला किया था। आरोपी के पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। सीसीटीवी से पुलिस ने उसका एक धुंधला फोटो निकाला। करीब 500 दिहाड़ी मजदूरों को वेरिफाई किया गया।

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