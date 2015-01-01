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क्राइम:फोन पर युवक से करती थी बात, भाई ने मारी बहन को गोली

नई दिल्ली26 मिनट पहले
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नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वेलकम इलाके में एक भाई ने घर के अंदर बहन को गोली मार दी। वह इस बात से नाराज़ था की उसकी बहन किसी युवक से फोन पर चैट और बातचीत करती है। घटना के बाद घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ है।

दोनों भाई-बहन नाबालिग बताए गए हैं। पुलिस ने बताया पीडि़ता जनता कॉलोनी, वेलकम में रहती है। यह लड़की पिता के फोन से बड़ी बहन के देवर से फोन पर बात और सोशल मीडिया पर बात करती थी। यह बात उसके भाई को पसंद नहीं थी।

उसने कई बार बहन को इसके लिए टोका भी, लेकिन बातचीत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। बृहस्पतिवार को दोनों के बीच कहासुनी हुई। जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया। वह अपने दोस्त से कट्टा लेकर आया और उसने बहन के पेट में गोली मार दी।

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