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  • Businessmen Cheated On Taking Cheap Rice, Did Not Get Goods Even After Giving One And A Half Crores

धोखाधड़ी:सस्ता चावल लेने के चक्कर में ठगे गए कारोबारी, डेढ़ करोड़ देने के बाद भी नहीं मिला माल

नई दिल्ली18 मिनट पहले
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फाइल फोटो

खारी बावली के दाल-चावल कारोबारी को सस्ते में माल दिलाने के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये ठग लिए गए। आरोपी ने रुपये लेने के बाद न तो पीड़ित को माल दिया और न ही रुपये लौटाए। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने लाहौरी गेट थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पंकज गुप्ता का खारी बावली इलाके में दाल-चावल का कारोबार है।

30 अगस्त को एक जानकार के जरिये वह चंद्रशेखर के संपर्क में आए। इसने खुद को बड़ा कारोबारी बताया था। पंकज से कहा गया वह उसे बढ़िया क्वालिटी का माल कम कीमत में दिलवा देगा। पंकज ने भाईयों से बात कर 31 अगस्त को माल बुक कर दिया। पंकज के दो जानकार कारोबारी भी माल लेने को राजी हो गए। जिन्होंने एक सितंबर को चंद्रशेखर को डेढ़ करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिये भेज दिए।

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