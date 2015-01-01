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दिल्ली पुलिस का अभियान:घर से लापता किशोर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाशा

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जब से लापता बच्चों को तलाशने का अभियान चलाया और बच्चा तलाशने पर पदोन्नति के बारे में कहा है। तब से अचानक एक के बाद एक दिल्ली पुलिस ने अनगिनत लापता बच्चों को तलाश कर उनके परिवार से मिलवाया है। पुलिस के इस अभियान की लोगों ने काफी तारीफ की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साउथ रोहिणी पुलिस को एक 12 साल के बच्चे के घर पर बिना बताए लापता होने की जानकारी मिली थी। बच्चा परिवार के साथ मंगोलपुर कलां इलाके में रहता था। वह पढ़ाई कर रहा था। एसएचओ की देखरेख में पुलिस टीम को बच्चे को तलाशने का जिम्मा सौंपा गया।

शुरूआती जांच में पता चला कि बच्चा पार्क में साइकिल लेकर गया था। वह वापिस घर आया और घर के बाहर साइकिल खड़ी करके चला गया था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। जिसमें बच्चा पैदल ही जाता हुआ दिखाई दिया।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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