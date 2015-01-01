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मौसम:शीत लहर की चपेट में राजधानी, पारा गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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शिमला में ढली बाइपास के पास पहाड़ी से गिरता पानी जम गया।
  • बुधवार को पालम में विजिबिलिटी गिरकर 100 मीटर हो गई थी
  • पहाड़ों में जमा पानी, मैदानों में पारा जमाव बिंदू की ओर

दिल्ली में आज आकाश साफ रहने और धूप खिलने के बाद भी ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के आस-पास दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्योंकि पश्चिमी हिमालय से बर्फीली हवाएं दिल्ली पहुंच रही हैं। आया नगर और रिज मौसम स्टेशनों में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस और 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में गुरुवार को मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जिसके तहत पारा गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शनिवार तक न्यूनतम तापमान के पांच डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी हुई और अब शीत लहर के मैदानी इलाकों की ओर बहने की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है।

दिल्ली शीत लहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में दिन में ठंड रहने और शीत लहर चलने का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री नीचे जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 18.6 डिग्री दर्ज किय गया था। पालम में विजिबिलिटी गिरकर 100 मीटर हो गई थी।

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