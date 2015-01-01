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तोमर का दावा:किसानों में कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा: तोमर

नई दिल्लीएक मिनट पहले
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  • कृषि मंत्री ने किसानों को लिखा 8 पन्ने का पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। किसानों के नाम लिखे 8 पन्ने के पत्र में गुरुवार को एक बार फिर उन्होंने एमएसपी जारी रहने का भरोसा दिलाया। साथ ही मंडियां भविष्य में चालू रहने और एपीएमसी को और मजबूत करने का आश्वास दिया। उन्होंने कहा कि खुला बाजार किसानों को अच्छे दाम पर उपज बेचने का मौका देगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन सुधारों को लेकर किसान संगठनों में भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली और उसके आसपास साजिश रची जा रही है। सरकार इस साजिश को हर तरह से बेनकाब करने में लगी हुई है। तोमर ने दावा किया हमसे पहले की सरकारें भी मंडी के साथ खुले बाजार का समर्थन करती रही हैं। 2001 में अटल सरकार ने इस बारे में संवाद शुरू किया। उनके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने भी इसका समर्थन किया। कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधारों को जगह दे चुकी है।

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