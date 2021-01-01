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धरना:निगम कर्मियों में फूट, आधे काम पर आधे हड़ताल पर

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य मांग को लेकर निगम कर्मचारियों में फूट पड़ गई है। शनिवार देर रात तक हुई बैठक के बाद भी बड़ी संख्या में निगम कर्मचारियों ने अपना धरना वापस नहीं लिया है, जबकि एक हिस्सा रविवार दोपहर से काम पर लौट गया है। जो कर्मचारी काम पर लौट गए उनका महापौर जय प्रकाश ने स्वागत किया।

वहीं रविवार को महापौर जय प्रकाश रोशनआरा बाग रोड क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान महापौर ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। महापौर ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है।

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