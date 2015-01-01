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मौर्या एन्क्लेव इलाके का मामला:होटल में फंक्शन के दौरान जुटी भीड़, पुलिस ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख एक बार फिर से नियमों में सख्ती बरतनी शुरु हो गई है। मास्क नहीं पहनने पर चालान पांच सौ से बढ़कर दो हजार हो गया है, वहीं शादी समारोह में पचास लोगों की सीमा तय हो चुकी है। इस सबके बाद भी मौर्या एन्क्लेव स्थित एक होटल में फंक्शन के दौरान डेढ़ सौ लोगों की भीड़ जुटी, जहां पहुंचे एक शख्स ने उसकी मोबाइल से वीडियो बना ली।

मामला पुलिस के पास पहुंचते ही इस मामले को लेकर सरकारी आदेश की अनदेखी करने संबंधी धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र बंसल ने इस मामले को लेकर पीसीआर कॉल के जरिए सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर जांच पड़ताल और उनकी लिखित शिकायत पर गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया।

कुशाग्र बंसल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को सिटी पार्क होटल केसी ब्लॉक पीतमपुरा में वह पहुंचे हुए थे, जहां होटल के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर एक फंक्शन चल रहा था। वहां डेढ़ सौ से ज्यादा की संख्या में महिलाएं और पुरुष जुटे हुए थे।

यह देख उन्होंने बिना कोई देरी किए मोबाइल से भीड़ के फोटो और वीडियो बना ली। फोन पर शिकायतकर्ता से संवाददाता ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया। इस केस के मद्देनजर पुलिस होटल से जुड़े जिम्मेदार लोगों से जल्द पूछताछ करेगी।

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