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पत्नी के सामने पति की हत्या:ई-रिक्शा वाले ने मांगा किराया तो युवक ने चाकू गोदकर मार डाला, पत्नी से कहा- मैं यहां का दादा हूं, किराया मांगने की इसकी हिम्मत कैसे हुई

नई दिल्ली13 मिनट पहले
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मृतक राम विलास परिवार के साथ राजीव नगर, भलस्वा डेयरी इलाके में रहता था। - Dainik Bhaskar
मृतक राम विलास परिवार के साथ राजीव नगर, भलस्वा डेयरी इलाके में रहता था।

भलस्वा डेयरी इलाके में एक युवक ने महिला के सामने उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर, खून से लथपथ हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राम बिलास के रुप में हुई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जेे में लेकर आरोपी की तलाश में जुटी है।

किराया मांगने पर वारदात को दिया अंजाम

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राम विलास परिवार के साथ राजीव नगर, भलस्वा डेयरी इलाके में रहता था। वह किराए पर ई-रिक्शा चलाता था। राम विलास की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका पति राम रहीम चौक स्थित भलस्वा डेयरी से जहांगीरपुरी तक ई-रिक्शा चलता था। उसका पति अक्सर रात 8 बजे तक घर वापस आ जाता था। लेकिन शनिवार की रात 9 बजे तक वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद उसकी तलाश करते हुए मैं राम रहीम चौक तक पहुंची।

राम विलास की पत्नी ने बताया कि मैं जैसे ही चौक पर पहुंची तो देखा कि सुमित उर्फ बाहुबली नाम का लड़का उसके पति से झगड़ा कर रहा था। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की और कहा कि मेरे पति से क्यों मार रहे हो। इस पर सुमित ने बोला कि मैं यहा का दादा हूं और तेरे पति की मुझसे किराया मांगने की हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद सुमित ने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी और जेब से चाकू निकाल लिया। मैं डर के कारण अलग हटकर खड़ी हो गई। इसके बाद मेरे सामने ही सुमित ने जान से मारने की नियत से मेरे पति को चाकू घोंप दिया। खून से लथपथ हालत में मेरे पति घटनास्थल पर ही गिर गए। मैंने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया।

राम विलास की पत्नी ने कहा कि शोर मचाने के बाद लोगों ने आरोपी सुमित को पकड़ने की काेशिश की लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। तभी वहां ई-रिक्शा का मालिक साजिद अपने दो साथियों के साथ आया। उन्होंने खून से लथपथ हालत में उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां इलाज के वक्त उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

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