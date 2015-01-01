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आत्महत्या:गाजीपुर में बंद घर में फंदे से लटकी मिली युवक की लाश

नई दिल्ली22 मिनट पहले
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फाइल फोटो

गाजीपुर इलाके में एक युवक की हत्या कर उसे खुद खुशी का रंग देने की कोशिश की गई। शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। यही बात पुलिस को नहीं समझ आ रही। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, बावजूद इसके गाजीपुर थाने में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को शक है कातिल कोई जानकार हों सकता है।

पुलिस ने बताया गुरुवार को एक शख्स ने सूचना दी की उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में राज सिंह (58) की बॉडी मिली। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी। इस शरीर पर चोट के निशान मिले। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से खून निकल रहा था। मौका ए वारदात को देख पुलिस इस मामले को हत्या मान रही है।

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