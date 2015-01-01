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दिल्ली सरकार का दावा:राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतें नियंत्रित

नई दिल्ली43 मिनट पहले
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  • बड़े शहरों में मृत्यु के मामले में दिल्ली 17वें स्थान पर

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर को नियंत्रित रखने का दावा किया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से बड़े शहरों में प्रति दस लाख जनसंख्या पर हुई मौतों के मामले में दिल्ली 17वें स्थान पर है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में सभी मेट्रो शहरों में भी दिल्ली सबसे पीछे है। दिल्ली में प्रति दस लाख जनसंख्या पर मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता और बेंगलुरू से कम मौत हुई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर को बढ़ने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी जिलों के डीएम समेत स्वास्थ्य मंत्री व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुंबई में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 831, चेन्नई में 518, कोलकत्ता में 503, बेंगलुरू में 408 मरीजों की मौत हुई है। जबकि दिल्ली में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 338 मौत हुई हैं। जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की जांच बड़े स्तर पर की गई।

दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में से 48.8 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड़ों की क्षमता बढ़ाई गई। साथ ही मरीजों के लिए आईसीयू और ऑक्सीजन बेड़ बढ़ाए गए। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई और प्लाज्मा थेरेपी की गई। कोरोना वायरस के लक्षणों और जांच को लेकर लोगों को जागरूक किया गया।

दिल्ली में 6715 नए मामले, 66 की मौत
दिल्ली में बदलते मौसम और प्रदूषण के साथ कोरोना संक्रमण विकराल रुप लेता जा रहा है। मामलों के साथ कोरोना से होने वाली मौतें भी बढ़ रही है। गुरुवार को एक दिन में कोरोना से 66 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को आए 6715 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़ कर 416653 हो गया।

बुधवार को हुए 52294 टेस्ट में 12.84 फीसदी संक्रमित पाए गए। इनमें से गुरुवार को 5289 मरीजों को छुट्टी दी गईए्र, जबकि 66 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अभी तक 371155 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। जबकि 6769 मरीजों ने दम तोड़ दिया।

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