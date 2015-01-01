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ठगी का मामला:टीचर की नौकरी दिलाने का दिया झांसा, रिटायर्ड प्रिंसीपल गिरफ्तार

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में रिटायर्ड प्रिंसीपल को अरेस्ट किया गया है। उसने महिला से अठारह लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आरोपी की पहचान आदित्य शंकर वत्स के तौर पर हुई।

वर्तमान में वह खुरेजी के एक स्कूल में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अंडर ग्राउंड हो गया था, जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो गया था।

डीसीपी क्राइम ब्रांच भीष्म सिंह ने बताया पूठ कलां निवासी ज्योति नाम की एक महिला ने शकरपुर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस को बताया गया सर्वोदय बाल विद्यालय शकरपुर के एक रिटायर्ड प्रिंसीपल आदित्य शंकर वत्स ने उससे अठारह लाख रुपए ठग लिए है। उसे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी का झांसा देकर यह रकम हड़पी गई।

इस मामले को लेकर चालू वर्ष में 6 मार्च को शकरपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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