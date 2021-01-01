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सीएम के सख्त निर्देश:आंदोलन के दौरान लापता लोगों का पता लगाएगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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सीएम का निर्देश - Dainik Bhaskar
सीएम का निर्देश
  • दिल्ली की जेलों में किसान आंदोलन से जुड़े 115 लोग बंद
  • सीएम केजरीवाल बोले- उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से करुंगा बात

ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा में शामिल किसान आंदोलन से जुड़े जेल में बंद 115 लोगों की सूची को जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई किसान संगठनों ने मुझसे संपर्क कर बताया है। कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए उनके परिवार के लोग वापस घर नहीं पहुंचे हैं, और वे लापता हैं।

केजरीवाल ने बुधवार को डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई घटना के बाद से लापता लोगों की तलाश कर उनके परिवार वालों को सूचित करने का सभी सरकारों का दायित्व है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं जिन लापता लोगों के नाम इस सूची में नहीं है।

उनकी तलाश करने का पूरा प्रयास करूंगा और जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बात करूंगा। उन्होंने लापता लोगों के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं, मेरी पार्टी और दिल्ली सरकार किसानों के साथ है और किसान आंदोलन से संबंधित लापता लोगों का पता लगा कर उनकी जानकारी परिवार वालों को देंगे।

दिल्ली सरकार ने जुटाई है लापता लोगों की जानकारी
केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में किसान संगठनों के कुछ लोग कल शाम को भी मुझसे मिलने आए थे। इसके बाद हमने दिल्ली की अलग-अलग जेलों में किसान आंदोलन से संबंधित लोगों के बारे में पता किया है। ऐसा संभव है कि जो लोग गायब हैं, उनको 26 जनवरी वाली घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया हो और वे किसी जेल में हों और इस वजह से अपने घर के लोगों से संपर्क न कर पाए हों।

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से संबंधित जिन लोगों को गिरफ्तार कर अलग-अलग जेलों में भेजा है, हमारी सरकार ने उन सभी लोगों की सूची बनवाई है। गिरफ्तार लोगांे के नाम, पिता का नाम, उम्र, पता और किस तारीख को गिरफ्तार किया गया है, यह पूरी जानकारी हम जारी कर रहे हैं।

योगिता भयाना को ‘फर्जी पोस्ट’ के लिए भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना को एक नोटिस भेजकर राजधानी में 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर ट्विटर पर उनके कथित ‘फर्जी पोस्ट’ के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वहीं, योगिता भयाना ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनकी आवाज को दबाना चाहती है और कहा कि उनका गुनाह ये है कि वह आंदोलन में किसानों का साथ दे रही हैं। भयाना को नोटिस भेजकर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के मकसद से उकसावे की कार्रवाई), 153ए (समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने) और 505 (एक) (बी) (अफवाह, ऐसे बयान प्रसारित करना।

जिससे कोई राज्य के खिलाफ अपराध कर सकता है या लोकशांति को खतरा हो सकता है) के तहत दर्ज मामले में पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में आपके खिलाफ जांच चल रही है। जांच के दौरान पाया गया कि आपके ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर दो फर्जी पोस्ट किए गए। आप तारीख, समय भी बता दें जब आप पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगी।

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