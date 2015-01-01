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दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार:कोरोना कैपिटल बनने जा रही है दिल्ली : कोर्ट

नई दिल्ली44 मिनट पहले
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  • राजधानी में बुधवार को एक ही दिन में कोरोना के करीब 7 हजार केस आए थे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण के नए केस आए थे। इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से दिल्ली में पांव पसार रहा है। दिल्ली सरकार से हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को एक दिन में करीब 7000 कोरोना संक्रमण के मामले और 50 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई थी।

ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महामारी दिल्ली सरकार पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जल्द ही दिल्ली कोरोना कैपिटल बनने जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर कहा कि आपके प्रयास पूरी तरह विफल हो रहे हैं।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस हीमा कोहली और सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने की। वहीं नगर निगम सेवानिवृति कर्मचारी कल्याण समिति ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी मामले पर गुरूवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी की है।

बेंच ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि जल्द ही दिल्ली कोरोना राजधानी बन जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने कई दावे किए थे कि देश में सबसे अधिक जांच दिल्ली में हो रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी दिख रही है।

पिछले 10 दिन में आए 50 हजार केस
कोरोना संक्रमण के बिगड़ती स्थिति को लेकर अगर दिल्ली की करें तो हालात पिछले 10 दिन में खराब हुए हैं। औसत पांच हजार मामलों के हिसाब से सिर्फ 10 दिन में 50 हजार केस सामने आए हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार अलग कार्ययोजना पर काम कर रही है। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे तीसरी लहर मान सकते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है। अदालत का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली बहुत जल्द कोरोना कैपिटल बन जाएगी

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