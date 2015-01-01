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बिजली की सौगात:डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया विद्युत सबस्टेशन का उद्घाटन

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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  • शशि गार्डन में बने विद्युत सबस्टेशन से उपभोक्ताओं को होगा फायदा

पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन में विद्युत सबस्टेशन का उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 1.10 करोड़ लीटर के जलसंग्रहण क्षमता के यूजीआर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के लिए बिजली पानी, स्कूल अस्पताल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों द्वारा बिजली और पानी संबंधी सुविधाएं बढ़ाने की मांग को देखते हुए ऐसे कार्य तीव्रगति से पूरे किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ पटपड़गंज में निमार्णाधीन भूमिगत जलाशय का निरीक्षण भी किया। इस अंडरग्राउंड रिजर्ववायर (यूजीआर) में 1.10 करोड़ लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता होगी।

बता दें कि इस जलाशय का काम फरवरी 2019 में प्रारंभ हुआ था। इसे फरवरी 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कार्य बाधित हुआ। उपमुख्यमंत्री ने मार्च 2021 तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया ताकि गर्मियों में नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।

इस भूमिगत जलाशय के निर्माण से पटपड़गंज गांव, शशि गार्डन, प्रताप नगर, पॉकेट फॉर, पांडव नगर ई, एफ एवं पी ब्लॉक, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेज वन व एक्सटेंशन, चिल्ला गांव, शास्त्री मोहल्ला क्षेत्रों के लाखों नागरिकों के लिए पानी की सुविधा बढ़ जाएगी।

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