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शिक्षा:नई शिक्षा नीति और डिजिटल दौर में टीचर कैसे पढ़ाएं, इस पर चर्चा

नई दिल्ली39 मिनट पहले
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इंडस टावर्स लिमिटेड और वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन की पहल वाले गुरुशाला ने कॉलेज छात्रों और शिक्षकों के लिए दो दिन का ऑनलाइन सम्मेलन किया। इसमें आधुनिक समय में डिजिटल शिक्षा की जरूरत, कोरोना काल में शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से टीचर की भूमिका कैसी रहेगी, इसे लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन के पहले दिन मंगलवार को ‘टुबर्ड्स हाइब्रिड क्लासरूम: क्लासरूम टीचिंग के साथ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी’ विषय पर कार्यशाला हुई।

इसके बाद दूसरे सत्र में ‘छात्रों के बीच सामाजिक-भावनात्मक कौशल विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग’ विषय पर चर्चा की गई। इस चर्चा में लाभ्या फाउंडेशन एमजीआईईपी यूनेस्को के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं, ‘बच्चों को अपने पर्यावरण के साथ शांतिपूर्वक अस्तित्व में लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना’ विषय पर तीसरी कार्यशाला हुई। इसमें अर्घ्यम, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ‘शिक्षकों और शिक्षकों के भविष्य का संचालन’ विषय पर चर्चा की गई। सम्मेलन की यूट्यूब और गुरुशाला वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग हुई।

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