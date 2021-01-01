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राहत:एम्स आरडीए फेस्ट में थिरकते नजर आए डॉक्टर, कोरोना को कहा अलविदा

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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  • फेस्ट में कोरोना की बुरी यादों को भुलाकर नए जोश व उर्जा के साथ की शुरुआत

कोरोना संक्रमण के साथ लड़ते हुए 2020 को विदा करने के साथ ही नए वर्ष 2021 में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने नए उत्साह, जोश और नई उम्मीदों के साथ शनिवार रात कल्चरल फेस्ट एंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से जुड़े हर बुरे अनुभव को पीछे छोड़ते हुए अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर डॉक्टर्स मस्ती के मूड में दिखाई दिए।

एम्स आरडीए सेरेमनी यादगार बनाने के लिए फेमस बैंड जिक्र को आमंत्रित किया गया है। जिसके खूबसूरत गानों की धुन पर खुद को थिरकने से डॉक्टर्स रोक नहीं पाए। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ अमनदीप सिंह ने बताया कि 2020 कोरोना वायरस के साथ जूझते हुए बीता।

इस साल सैकड़ों डॉक्टर ने कोरोना वायरस का सामना करते हुए अपनी जान दे दी। हजारों हेल्थ केयर वर्कर कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके है।

बैंड ने डॉक्टर्स के जज्बे को किया सलाम
बैंड ने कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए और पूरी मानव जाति की सेवा करने के लिए अहम योगदान देने वाले डॉक्टरों को सैल्यूट किया और उनकी निस्वार्थ सेवा की काफी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा एक साल बर्बाद हो गया था।

जिसकी वजह से आरडीए सेरेमनी नहीं मना पाए थे। लेकिन इस नए साल को नई उर्जा, जोश और उत्साह के साथ एम्स आरडीए के डॉक्टर्स जिक्र बैंड के साथ मस्ती में झूमे। कोरोना के हर डर को खुद से मस्ती में ढूंढ कर दूर कर लेना चाहते हैं।

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