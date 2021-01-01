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क्राइम:इलेक्शन ऑफिस कर्मचारी को मारी गोली, हालत गंभीर

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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  • सीसीटीवी की मदद से हो रही आरोपियों की तलाश

कंझावला इलाके में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक ढाबे के पास इलेक्शन ऑफिस के कर्मचारी को गोली मार दी। घायल की पहचान पवन डबास (34) के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोली पवन की गर्दन में लगी है। उनकी गर्दन का ऑपरेशन किया गया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में कंझावला थाने में हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीमें उनकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं। डीसीपी पीके मिश्रा ने बताया कि घायल पवन डबास परिवार समेत बवाना के पूठं में रहते हैं। वह दिल्ली इलेक्शन ऑफिस में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार रात को वह अपने 2 दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो से रोड साइड ढाबे पर खाना खाने के लिए गए थे।

तीनों कार से उतरकर ढाबे पर खाने के लिए बैठ गए। कुछ ही देर बाद पवन डबास वापस कार में जाकर बैठे गए। बताया जा रहा है कि वह कार में ड्रिंक कर रहे थे। खाने के लिए वहां पहुंचे दूसरे कस्टमर से किसी बात को लेकर पवन की कहासुनी हो गई। किसी तरह मामला शांत हुआ। लेकिन कुछ देर बाद ही 2 लड़के बाइक पर सवार होकर वहां आए और पवन को गोली मारकर फरार हो गए।

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