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पुलिस की तत्परता:चार साल का बच्चा अचानक गायब हुआ पुलिस ने तलाश कर परिवार को सौंपा

नई दिल्ली42 मिनट पहले
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दिल्ली पुलिस ने हमारी दिवाली मनवाने में सहायता की है। इसके लिए पुलिस टीम का शुक्रिया। असल में विजय विहार इलाके में से एक 4 साल का बच्चा घर के बाहर से अचानक लापता हो गया था।

जिसको तलाशने में विजय विहार पुलिस ने बीस से ज्यादा पुलिस वालों को बच्चे को सकुशल तलाशने का जिम्मा दिया था। बच्चे को सकुशल तलाश कर उसके परिवार की खुशियां लौटाई हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विजय विहार फेस-1 में से एक 4 साल के दीपू नामक बच्चे के लापता होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। बच्चे की मां ने बताया कि वह घर प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक दीपू गायब हो गया। एसएचओ की देखरेख में पुलिस टीम को दीपू को तलाशने की जिम्मा सौंपा गया था।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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