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पुलिस की कार्रवाई:नई दिल्ली स्टेशन पर तस्कर से सवा 3 करोड़ का सोना जब्त

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक सोना तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके पास से 6.292 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत सवा तीन करोड़ रुपए है। आरोपी की पहचान प्रवीन कुमार अंबालाल खंडेलवाल (37) के तौर पर हुई। वह गुजरात और वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के ऊपर नजर रखी जा रही थी।

सुबह करीब दस बजे प्लेटफार्म नंबर सोलह पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। इस दरम्यान एक यात्री की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई। उसे रोककर पूछताछ की गई। लेकिन वह कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे सका। इसके पास से गोल्ड बार्स मिले। इसके बाद पुलिस ने मौके पर कस्टम अधिकारियों को बुला लिया। उसने सोने को जैकेट और कपड़े की बेल्ट में छिपाकर रखे हुए थे।

इस गोल्ड पर आईपीएमआर गल्फ गोल्ड रिफाइनरी और वेलकांबी सुईसी स्विटजरलैंड की मार्किंग थीं। आरोपी ने बताया यह गोल्ड उसे कोलकाता से दिया गया था। वेस्ट बंगाल से उसने ट्रेन पकड़ी थी और उसे आगे मुंबई जाना था। वहां यह गोल्ड ज्वैलर्स को देना था। आरोपी का भाई ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे कस्टम अधिकारियों के हवाले कर दिया है।

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