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दर्दनाक हादसा:विकास मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड को मारी टक्कर, मौत

नई दिल्ली7 मिनट पहले
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फाइल फोटो

शकरपुर इलाके में विकास मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार कार ने पुलिस पिकेट पर तैनात होम गार्ड को टक्कर मार दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेश कुमार (41) के रूप में हुई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश में लगी है। कार के टूटे हिस्से व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस ने बताया नरेश वेस्ट विनोद नगर में रहता था। वह पिछले दस सालों होम गार्ड था। उसकी तैनाती शकरपुर थाने में थी। शुक्रवार रात वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ विकास मार्ग पर पिकेट ड्यूटी पर था। देर रात करीब 2.30 बजे एक कार लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ की ओर से आई। नरेश ने चालक को रुकने का इशारा किया, जिसने नरेश को टक्कर मारी और फरार हो गया।

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