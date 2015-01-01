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घरेलू हिंसा:शक के कारण पति ने तीन दिन तक कमरे में बंद कर के पीटा

नई दिल्ली40 मिनट पहले
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नार्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में महिला को कमरे में बंद कर दिन तक बुरी पीटा गया। उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान हैं। आरोप इस महिला के ही पति पर लगा, जिसने उसे डंडे से पीटा। वजह, दो बताई गई। पहला बच्चा ना होना और दूसरा शक करना। पुलिस ने शिकायत पर केस तो दर्ज किया लेकिन मामले में हल्की धारा लगा दी। इस वजह से पीड़िता ने अब जिले के डीसीपी से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक को शिकायत भेज दी।

पीड़िता 27 साल की गुलनाज ने बताया साल 2016 में उसकी सलमान से शादी हुई। वह पति के साथ गोकुलपुरी में रहती है। शादी के बाद से ही पति ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वह घर चलाने के लिए सब कुछ सहन करती रही। अभी वह मां भी नहीं बन सकी है, जिस वजह से उसका पति अक्सर उसे मारता था। तीन दिन लगातार पति ने उसे कमरे में बंद कर बुरी तरह से मारा। यह बात उसने अपने परिजनों को बता दी, जो 13 दिसंबर को उसे अपने घर ले आए। परिजन बेटी को लेकर गोकुलपुरी थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई।

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