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छात्र रोजगार की रैंकिग:आईआईटी दिल्ली के छात्र रोजगार पाने में सबसे आगे, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 15वें स्थान पर भारत

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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फाइल फोटो

देश में बेरोजगारी को लेकर जारी बहस के बीच भारत ने रोजगार देने के मामले में ग्लोबल बढ़त हासिल की है। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट है।

फ्रेंच एचआर कंसल्टेंसी ग्रुप इमर्जिंग एंड टाइम्स हायर की तरफ से जारी रिपोर्ट में विभिन्न देशों की यूनिवर्सिटीज का परफॉर्मेंस देखा जाता है। इस रैंकिंग में भारत ने 15वां स्थान हासिल किया है, जबकि साल 2010 में यह 23वें पायदान पर था।

इस सर्वे रिपोर्ट में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दूसरे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तीसरे स्थान पर रहा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

2010 में जहां यूके दूसरे स्थान पर था, साल 2020 में चौथे स्थान पर आ गया। इनके अलावा जापान और कनाडा की भी रैंकिंग घटी है। वहीं दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में भी भारत ने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। 2019 की टॉप 250 में जहां देश की चार यूनिवर्सिटी शामिल थीं, वहीं इस साल यह बढ़कर 6 हो गई हैं।

IIT दिल्ली की 27वीं रैंक
इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने 2019 के 54वें स्थान से इस साल 27 वां स्थान हासिल किया है। वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू 2019 के 43वें स्थान से 71वें स्थान पर पहुंच गया है।

साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने टॉप 150 में जगह बनाते हुए 128वां स्थान हासिल किया, जो पिछले साल 153 वें नंबर पर था। इस साल टॉप 250 रैंकिंग में एंट्री करते हुए आईआईटी खड़गपुर ने 195वीं रैंक और एमिटी यूनिवर्सिटी की रैंक 236 है।

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