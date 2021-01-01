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  • In The Fraud Of Two Hundred Crores, 6 Data Entry Operators Working In The Contract Were Arrested, Fake Companies' Mail And Phone Numbers Were The Same.

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जालसाजी:दो सौ करोड़ की धोखाधड़ी में कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर अरेस्ट, फर्जी कंपनियों के मेल और फोन नंबर एक ही थे

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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जालसाजी - Dainik Bhaskar
जालसाजी
  • फर्जी कंपनियों के ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एक मिले थे

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने वैट और जीएसटी डिपार्टमेंट के छह डाटा एंट्री ऑपरेटरों को अरेस्ट किया है। इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट को 200 करोड़ से अधिक का चूना लगाया। आरोपियों की पहचान न शैलेश कुमार, संदीप सिंह नेगी, विवेक कुमार, हरीश चंद गिरीश, गौरव रावत और मनोज कुमार के तौर पर हुई।

इन्होंने फर्जी कंपनियों में लेने-देन कर टैक्स चोरी के अलावा कई सौ करोड़ का रिफंड भी जीएसटी डिपार्टमेंट से ले लिया था। साइबर सेल के मुताबिक एक कारोबारी ने शिकायत में बताया उनके पैन और आधार नंबर पर किसी ने तीन फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटीन नंबर लिया हुआ है। तीनों कंपनियों के जरिए 119 करोड़ की लेनदेन हुई थी।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला तीनों फर्जी कंपनी मनीष ट्रेडिंग कंपनी, गैलेक्सी इंटरनेशनल और एबीएम इंटरप्राइजेज से 81 कंपनियों ने लेनदेन की थी। फर्जी कंपनियों के ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एक पाए गए।

जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले शैलेश कुमार को पकड़ा। वह जीएसटी डिपार्टमेंट में कांट्रेक्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेट है। इससे पूछताछ के आधार पर उसके नेटवर्क में शामिल अन्य पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

मास्टर माइंड ने 12 फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई | गौरव रावत इस गैंग का मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया वे 940 करोड़ से अधिक की फर्जी लेनदेन कर चुके हैं। गौरव ने 12 फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। 940 करोड़ की लेनदेन में यह लोग 200 करोड़ से अधिक की रकम हेराफेरी कर बचा चुके हैं। आरोपी फर्जी बिलों के आधार पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में माल बेचकर टैक्स चोरी करते थे।

साथ ही फर्जी कंपनियों में इन फर्जी बिलों के आधार पर रुपये निवेश दिखाकर उल्टा जीएसटी डिपार्टमेंट से मोटा रिफंड भी ले लेते थे। जांच में पुलिस को 227 फर्जी कंपनियों का पता चला है। पुलिस ने 25 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, जिनसे रुपयों की लेनदेन हुई है। 25 बैंक अकांउट में 10 की जांच करने पर उसमें 48 लाख रुपये मिले हैं।

तुर्कमान गेट इलाके में चार मंजिला जर्जर इमारत ढही
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