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प्रदर्शन:सिंघू बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों से हाथापाई में पत्रकार गिरफ्तार

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। - Dainik Bhaskar
गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली।

सिंधु बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने के आरोप में पोर्टल के पत्रकार मनदीप पूनिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर जबरन घुसकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ा है। पुलिस सूत्रों ने बताया आईपीसी 186/353/332 के तहत एफआईआर दर्ज कर मनदीप पूनिया को गिरफ्तार किया है।

पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को किसानों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव बनने से शनिवार सुबह से ही एहतियातन बिना आईकार्ड उस एरिया में किसी के भी घुसने की मनाही की हुई थी। शाम को 7.30 बजे अंदर आकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने पर पुलिस ने रोका और पूछताछ की तो उसने खुद को पत्रकार बताया।

आईकार्ड मांगा, लेकिन उसके पास नहीं था। संदेह के आधार पर पूछताछ शुरू की तो जवानों से हाथापाई करने लगा। उसके सहयोगी की भूमिका को जांच रही है। वहीं वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लाल रंग की जैकेट पहने मनदीप पूनिया से पुलिसकर्मी खींच कर ले जा रहे हैं।

रिहाई को लेकर प्रदर्शन
पुलिस से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार हुए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया की रिहाई को लेकर मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर नेतागण उसकी गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे है, वहीं रविवार दोपहर इसे छोड़े जाने की मांग को लेकर पत्रकार पुलिस मुख्यालय पर एकत्रित हुए। उन्होंने इस पत्रकार की रिहाई की मांग उठायी। इस प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने प्रेस क्लब तक पैदल मार्च भी निकाला।

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