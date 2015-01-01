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वारदात:क्रोमा स्टोर से मां और बेटी ने चोरी किए मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

नई दिल्ली25 मिनट पहले
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  • आरोपियों को किया अरेस्ट, महिला की दूसरी बेटी की पुलिस को तलाश

मोबाइल चोरी के इल्जाम में पुलिस ने मां बेटी को अरेस्ट किया है। इनके पास चोरी का एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान मां सरिता (54)और बेटी रचना (26) के तौर पर हुई। अभी पुलिस को इस केस में आरोपी महिला की दूसरी बेटी की तलाश है।

डीसीपी मेट्रो जितेन्द्र मणि ने बताया 12 नवंबर की शाम करीब सवा सात बजे मैनेजर क्रोमा सेंटर सेक्टर दस रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अशोक कुमार ने शिकायत दी थी। पुलिस को बताया गया वह अपने स्टाफ के साथ दुकान पर मौजूद था, तभी वहां तीन महिलाएं पहुंची जिन्होंने रेफ्रिजरेटर खरीदा।

महिलाओं ने मोबाइल खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई और कई मोबाइल चैक किए। लेकिन वे कोई फोन खरीदे बिना ही वहां से चली गयी। बाद में रिकॉर्ड चैक करने पर पाया गया चार मोबाइल गायब है, जिनकी कीमत एक लाख दस हजार के करीब है। इस बाबत पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दी ई जिस पर रिठाला मेट्रो स्टेशन थाने में केस दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने स्टोर में ले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चैक की। जिसमें उनकी करतूत उजागर हो गई। ये चोरी के मोबाइल एक दूसरे को पास करते नजर आई। पुलिस ने जांच के दौरान इन महिलाओं की पहचान कर ली। मोबाइल रचना ने चोरी किए थे। पुलिस ने इस केस में आरोपी मां बेटी को अरेस्ट कर लिया है।

बुजुर्ग महिला से रुमाल सुंघाकर लाखों के गहने ठगे
अस्पताल में दवा लेने आई एक बुजुर्ग महिला को दो महिला समेत तीन ठगों ने रुमाल सुंघाकर लाखों रुपए के गहने ठग लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता महिला की शिकायत पर नार्थ रोहिणी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर लिया है।

पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पीड़ित बुजुर्ग महिला परिवार के साथ फ्रेंड्स एंक्लेव, नियर राठी अस्पताल, सुल्तानपुरी में रहती है। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि गुरुवार सुबह 10.15 बजे वह अपने पति के साथ शुगर की दवाई लेने बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल गई थी।

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