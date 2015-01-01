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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला:अब 33 निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना आरक्षित कर सकेगी सरकार

नई दिल्ली22 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी राहत

तेजी से फैल रहे कोरोना से निपटने के कदम उठाने की दिशा में दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि सरकार 33 निजी अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू बेड को कोरोना के लिए आरक्षित कर सकती है।

जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ गुरुवार काे उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक सदस्यीय बेंच ने दिल्ली सरकार के आईसीयू बेड 15 दिन के लिए आरक्षित करने के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी थी।

अब सुनवाई 26 नवंबर को होगी। बता दें कि अब दिल्ली में कोरोना मरीज 4.6 लाख पार हो गए हैं।

कोरोना के साथ मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े, पिछले 24 घंटे में 104 की मौत

दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को एक दिन में ‌104 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया।

हालां‌कि बीतें दिनों में मुकाबले मामले कुछ कम जरूर आए, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को आए 7053 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 467028 हो गया है।

बुधवार को दिल्ली में 60229 टेस्ट हुए जिसमें 11.71 फीसदी मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। विभाग के अनुसार गुरुवार को 6462 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 104 मरीजों ने दम तोड़ दिया।

दिल्ली में अभी तक 416580 मरीज ठीक हो चुके हैं, ज‌बकि 7332 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.57 फीसदी है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 43116 हैं।

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