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हादसा:हाथ सेंकने के लिए जलाई आग की चपेट में आने से एक की मौत, दूसरा झुलसा

नई दिल्ली36 मिनट पहले
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  • दोनों नांगलोई रेलवे फाटक के पास रहते थे

नांगलोई इलाके में कंपकपाती ठंड में हाथ सेंकने के लिए जलाई आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रुप से झुलस गया। हादसे में लाखों का सामान भी जल गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति की पहचान शरीफ (50) जबकि घायल राजीव उर्फ मामा (45) के रूप में हुई है। दोनों नांगलोई रेलवे फाटक के पास रहते थे। बीती रात करीब 11.15 बजे पुलिस को फाटक के पास आग लगने की जानकारी मिली थी। दमकल की चार गाडिय़ों ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरूआती जांच में पता चला है कि दोनों यूपी के रहने वाले थे। राजीव पिछले करीब 20 सालों से यहीं पर रहकर चाय की दुकान चलाया करता था। जबकि शरीफ का रिक्शा व ई-रिक्शा का गैरेज है। बीती रात को दोनों अपने कुछ साथियों के साथ गैरेज जोकि छोटी सी झुग्गी में बना हुआ है। उसके पास आग लगाकर हाथ सेक रहे थे। कुछ देर बाद दोनों सोने चले गए थे। जबकि उनके साथी वहां से चले गए थे।

अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में दोनों आ गए। मौके पर रखे काफी सारे रिक्शा व झुग्गी भी जल गई। दोनों को झुलसी हालत में दोनों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाक्टरों ने शरीफ को मृत घोषित कर दिया। जबकि राजीव को सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया।

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