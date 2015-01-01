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अमानवता:झाड़ियों में मिली एक महीने की बच्ची

नई दिल्ली37 मिनट पहले
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  • पुलिस मुकदमा दर्ज कर माता-पिता की कर रही है तलाश

राजपार्क थाना पुलिस इलाके में एक महीने की मासूम बच्ची को झाड़ियों में फेंककर चले गए। इसका पता तब चला जब इंडियन रेलवे के ट्रैकमैन पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों मासूम की हालत स्थिर बताई है। पुलिस मुकदमा दर्जकर अज्ञात माता-पिता की तलाश कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंडियन रेलवे में तैनात ट्रैकमैन मोहित कुमार पुलिस को बताया कि उसकी पोस्टिंग नांगलोई रेलवे स्टेशन पर थी। वह अपने साथी पवन कुमार के साथ गत मंगलवार देर रात करीब 2 बजे नांगलोई से पीरागढ़ी फ्लाईओवर तक पेट्रोलिंग कर रहे थे।

मंगोलपुरी से नांगलोई रेलवे स्टेशन की तरफ आते समय रेलवे ट्रैक के 15 से 20 मीटर अंदर झाड़ियों में बच्चे की रोने की आवाज आई। अंदर झाड़ियों मे टार्च की मदद से देखा तो बच्ची रो रही थी। बच्ची को कपड़े पहनाए हुए थे। सिर पर टोपा पहना हुआ था और चद्दर मे लपेटा हुआ था। मोहित व उसके साथी ने पुलिस की मदद से उसे संजय गांधी अस्पताल मे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत स्थिर बताई। फिलहाल पुलिस आरोपी माता पिता की तलाश में जुटी है।

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