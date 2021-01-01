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एक साल से बंद एम्स ओपन:कोरोना के चलते बंद एम्स की ओपीडी कुछ पाबंदियों के साथ आज से शुरू होगी

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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एम्स - Dainik Bhaskar
एम्स
  • प्रति विभाग प्रतिदिन 50 नए मरीजों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

कोराेना महामारी के कारण एक साल से बंद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ओपीडी गुरुवार से शुरु हो जाएगी। हालांकि कोरोना को देखते हुए कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन मरीजों की संख्या में सुधार होगा। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जारी आदेश के तहत 4 फरवरी से कोरोना महामारी के व्यवहार को देखते हुए अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को सामान्य रूप से चलाया जाएगा।

नए निर्देश के तहत प्रत्येक विभाग में नए पंजीकरण की संख्या 50 या कोविड नियम के तहत जो कम होगी वह रहेगी। इसके अलावा पुराने मरीजों का पंजीकरण प्रत्येक विभाग में 100 होगी। साइन और स्टांप रोगियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत रोगियों को नए और पुराने मामलों के लिए निर्धारित सीमा से परे विशेष स्लॉट के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा।

वैक्सीनेशन के लिए नए गेट से आएंगे | कोरोना वैक्सीनेशन करवाने आ रहे एम्स स्टाफ के लिए अब नए गेट की व्यवस्था की गई है। अब एम्स स्टाफ को वैक्सीनेशन के लिए न्यू आरएपी ओपीडी के ए विंग से आना होगा।

शाम को चलने वाली क्लीनिक भी होगी शुरु
एम्स में चलने वाले शाम की क्लीनिक एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। इस क्लीनिक में प्रतिदिन हजारों लोग उपचार करवाने आते हैं। एम्स के आदेश के तहत शाम के क्लीनिक को विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित सीमा के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एम्स पंजीकरण के दौरान 20 फीसदी मरीजों की संख्या वॉक इन मरीजों की रहेगी।

भविष्य में मरीजों का शुरू होगा पंजीकरण
भविष्य में एम्स में उपचार करवाने के लिए पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है। मरीज अगले एक माह के लिए तारीख के आधार पर पंजीकरण करवा सकेंगे। एम्स के अनुसार भविष्य के पंजीकरण की व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। यह सुविधा नए रोगियों के लिए 1 महीने के लिए खुली रहेंगी।

संक्रमण खत्म नहीं हुआ, लापरवाही घातक हो सकती है

दिल्ली समेत देश भर में भले ही कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही हो, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अभी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचें। एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

इस समय हार्ट, लंग्स समेत अन्य की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के साथ साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैक्स अस्पताल के कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. विवेका कुमार का कहना है कि जब से स्थिति कंट्रोल में दिख रही है, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।

वे लोग इस बात से अंजान है कि अभी तक कोरोना का वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दूसरे देशों से इसका उदाहरण लिया जा सकता है। कुछ महीने पहले जब भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उस समय अमेरिका में राहत देखी जा रही थी। लेकिन अब वहां की स्थिति काफी खराब है।

इसके अलावा ब्रिटेन में भी केस कम होने पर बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन वहां भी बडी संख्या में मामले आ रहे है। वहीं आई सेवन के निदेशक डॉ. संजय चौधरी का कहना है कि मास्क प्रदूषण से काफी हद तक बचाता है। मास्क लगाना अभी बंद ना करें। दिल्ली में एक के बाद एक तीन वेव आ चुकी है।

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