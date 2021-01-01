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जालसाजी:ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देना पड़ा महंगा, 33 हजार की चपत

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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  • शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है

गाजीपुर में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देख खाना बुक कराया। खाना तो नहीं पहुंचा लेकिन उनके अकाउंट से 33 हजार रुपए जरूर कट गए। पुलिस ने मामले की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया पीड़ित कोचुकुतन-वी मयूर विहार फेज-3 में रहते हैं। वह जय सिंह रोड गृह मंत्रालय कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कनॉट प्लेस के एक नामी रेस्टोरेंट का विज्ञापन देखा।

फिर उस पर दिए नंबर पर कॉल कर ऑर्डर नोट करवाया। ऑर्डर लेने के बाद उनसे पेमेंट देने के लिए एक लिंक भेजने की बात की गई। पीड़ित से कहा गया पहले वह लिंक को क्लिक कर दस रुपये भेज दे। इसके बाद बाकी पेमेंट करे। पीड़ित ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उनके एकाउंट से पांच बार में 33 हजार रुपये कट गए। पीड़ित ने आरोपी को फोन लगाया, जहां उन्हें बताया गया कुछ ही देर में रुपये वापस आ जाएंगे। पीड़ित ने अपने बैंक को कॉल कर अकाउंट बंद करवा दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

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