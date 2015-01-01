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सावधान:हवा में जहर कोरोना का कहर, केजरीवाल की अपील- दिल्ली में इस दिवाली पटाखे न फोड़ें

नई दिल्ली44 मिनट पहले
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  • 14 नवंबर को शाम 7:39 बजे पूजन का शुभ मुहूर्त, टीवी चैनलों पर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे
  • 2 करोड़ लोग एक साथ शाम को लक्ष्मी पूजन करें, जनता घर में पूजा करेगी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। गुरुवार को यहां एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सुबह 10 बजे 332 दर्ज हुआ, जो कि बेहद खराब स्तर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि इस बार दिवाली पर पटाखे न फोड़ें।

सभी दो करोड़ लोग एक साथ घरों में दीपावली मनाएं। 14 नवंबर को दिवाली के दिन लक्ष्मीपूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:39 बजे है। कुछ टीवी चैनल पर पूजा का लाइव प्रसारण होगा। पंडित जी मंत्रोच्चार करेंगे, लोग घरों पर एक साथ पूजन करें। प्रदूषण रोकने के लिए हम सबको साथ प्रयास करने होंगे।

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली के लोगों से इस बार पटाखे नहीं जलाने का अपील किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में प्रदूषण को सेहत के लिए काफी खतरनाक बताते हुए दिल्ली के दो करोड़ लोगों से अपील किया है कि वो किसी भी हालत में पटाखे नहीं जलाए।

केजरीवाल ने कहा कि इस बार दीपावली पर हम सभी दिल्लीवासी मिलकर एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने सभी मंत्रियों के साथ 14नवबर की शाम 7.39 बजे एक जगह करेंगे लक्ष्मी पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने घरों में टेलीविजन ऑन कर हमारे साथ मिलकर दो करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में लक्ष्मी पूजा करेंगे, दिल्ली के हर घर में मंगल ही मंगल होगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर हम पटाखे जलाते हैं, तो हम अपनी, अपने परिवार और पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

दिल्ली में 30 तक सभी तरह के पटाखे जलाने पर रोक
दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केस के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कोरोना काल के दौरान प्रदूषण का बढ़ना दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा, दिल्ली सरकार ने दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

इस दौरान दिल्ली निवासी ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते हैं। किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और समान्य बेड बढ़ाने का निर्णय लिया है।

हमने प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड कोविड-19 मरीजों के लिए सुरक्षित करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर लगी हाईकोर्ट की रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के लिए अब भीड़भाड़ और मार्केट एरिया में भी कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसके लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। जहां कोई भी आकर अपनी कोविड-19 जांच करा सकता है।

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