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कार्रवाई:गांधी नगर में पुलिस टीम पर हमला, 2 शराब तस्कर पकड़े

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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  • पुलिस देखते ही शराब खरीद रहे लोग भाग गए

गांधी नगर इलाके में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया। इस घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे दो आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनकी पहचान आकाश (32) और राहुल उर्फ बिन्नी (23) के रूप में हुई। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब के क्वार्टर, एक देसी पिस्टल व कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ शराब तस्करी और पुलिस कर्मियों पर हमला करने संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज कर कानूनी करवाई की गई।

पुलिस ने बताया बीती रात गांधी नगर थाने के एसआई मनीष चौधरी, सिपाही दीपक व सचिन सुभाष मोहल्ला गली नंबर-11 के पास गश्त कर रहे थे। उन्होंने सड़क किनारे दो युवक को अवैध रूप से शराब बेचते हुए देखा। पुलिस को देखते ही शराब खरीद रहे लोग भाग गए।

दीपक व सचिन ने शराब बेचने वालों लों को पकड़ने की कोशिश की, जिस वजह से आरोपियों ने हमला कर दिया।आरोपी पुलिस के साथ हाथापाई कर भागने लगे। वहीं पास के एक मकान में घुस गए। पुलिस टीम ने उन्हें मकान में घुस को काबू किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल मिली। आरोपियों के पास से मौके से कुल 150 क्वार्टर बरामद हुए। दोनों आरोपी गांधी नगर इलाके के रहने वाले हैं।

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