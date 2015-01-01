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छठी मैय्या की पूजा:कोरोना का अंत हो जाने की प्रार्थना करते हुए महापौर ने की छठी मैया की पूजा

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

वैश्विक महामारी का अंत होकर लोग फिर से स्वस्थ्य और खुशहाल होने की प्रार्थना करते हुए साउथ दिल्ली की महापौर अनामिका ने सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य देव और छठी मैय्या की पूजा की। इसके लिए महापौर ने मध्य ज़ोन के हरि नगर वॉर्ड में सूर्य उपासना व आस्था के महापर्व छठ मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के नियमों और गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सभी लोग कृत्रिम जलकुंडों पर मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी का पालन कर छठ पर्व हर्षोल्लास से मना रहे हैं।

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