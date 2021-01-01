पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Delhi ncr
  • Private Company To Collect Dry And Wet Waste From 26 Railway Stations In Delhi, Delhi Division Signed Contract, To Get 50 Lakh

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रोजेक्ट:दिल्ली के 26 रेलवे स्टेशनों से सूखा व गीला कचरा इक्ट्ठा करेगी निजी कंपनी, दिल्ली डिविजन ने किया अनुबंध, मिलेंगे 50 लाख

नई दिल्ली3 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाने की एक और कवायद शुरू की गई

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाने की एक और कवायद शुरू की गई है। इसके लिए दिल्ली डिविजन ने एक कंपनी से नए तरीके का अनुबंध किया है। यह कंपनी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन व दिल्ली एरिया के 26 रेलवे स्टेशनों से सूखा व गीला कचरा इकट्ठा करेगी और उसका निस्तारण करेगी।

खास बात यह है कि इसके बदले रेलवे को इनकम भी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह अपनी तरह का खास प्रोजेक्ट है, जिससे रेलवे को इनकम भी हो रही है और कचरा निस्तरण भी होगा।

यह है पूरा प्रोजेक्ट | इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एरिया में जमीन दी जाएगी। जहां कंपनी मैकेनाइज्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेटअप तैयार करेगी। रेलवे स्टेशनों से गीला व सूखा कचरा यहां लाया जाएगा और यहां पर सभी को अलग- अलग किया जाएगा।

इससे कचरे का व्यवस्थित तरीके से निस्तारण हो सकेगा। अधिकारियों का कहना है जहां अभी तक सफाई के लिए रेलवे को अपना स्टाफ यहां पैसे देकर अनुबंध करना पड़ता है। वहीं, अब इसके उलट होगा। दिल्ली डिविजन ने पांच साल का अनुबंध किया है। इसके बदले रेलवे को 50 लाख रुपए की इनकम होगी।

इन रेलवे स्टेशनों को किया कवर | दिल्ली एरिया में रेलवे स्टेशनों पर गंदगी को लेकर एनजीटी भी कई बार रेलवे को फटकार लगा चुकी है। एनजीटी के आदेश के बाद ही रेलवे ने यह कदम उठाया है। कंपनी नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली सराय रोहिल्ला और निजामुद्दीन के अलावा दिल्ली एरिया के शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, प्रगति मैदान, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, सरोजिनी नगर, सफदरजंग, सरदार पटेल मार्ग, बरार स्कवायर, दिल्ली इंद्रपुरी, नरायणा विहार, कीर्ति नगर, पटेल नगर, दिल्ली आदर्श नगर, दिल्ली किशनगंज, दयाबस्ती, शकूरबस्ती, सब्जी मंडी, दिल्ली आजादपुर, ओखला, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली कैंट और गुड़गांव से कूड़ा उठाएगी। इसके बाद उसका निस्तारण करेगी।

यह एक अच्छी योजना है। इससे रेलवे को कमाई के साथ निशुल्क कूड़ा का निपटान भी होगा। स्टेशनों पर स्वच्छता के साथ पर्यावरण की भी बहाली के साथ ही भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। इसे जल्द स्वच्छता के लिए उत्तर रेलवे के सभी बड़े स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
-दीपक कुमार, सीपीआरओ, उत्तर रेलवे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser